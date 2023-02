Österreichische Staatsanleihen legen im Späthandel zu

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sechs Basispunkte auf 3,06 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Im Fokus der Märkte stehen weiterhin die internationalen geldpolitischen Entwicklungen. Am Vortag waren Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht worden, die unter dem Strich weitere geldpolitische Straffungen durch die US-Notenbank Fed erwarten lassen. Aussagen von den Fed-Mitgliedern Loretta Mester und James Bullard zufolge werde zur nächsten Zinssitzung sogar eine Erhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwogen. Damit würde die Fed ihr Tempo wieder erhöhen, nachdem sie im Dezember und im Februar jeweils nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen hatte.

Auch in Europa werden Inflationsentwicklung und EZB-Geldpolitik aufmerksam verfolgt. Am Freitagvormittag wurden Zahlen aus Deutschland veröffentlicht, die weitere Hinweise für ein langsames Abflauen der hohen Inflation liefern. Die Hersteller senkten ihre Preise im Jänner bereits den vierten Monat in Folge, allerdings nicht so stark wie angenommen.

Zahlen kamen auch aus den USA. Die US-Einfuhrpreise stiegen nur noch um durchschnittlich 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wurde am Nachmittag bekannt. Von Dezember auf Jänner sanken die Importpreise sogar, und zwar um 0,2 Prozent. Das war bereits der siebente Rückgang in Folge. Ökonomen hatten mit einem Minus in dieser Höhe gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,91 2,99 -0,08 5 5 Jahre 2,83 2,87 -0,04 31 10 Jahre 3,06 3,12 -0,06 61 30 Jahre 3 3,05 -0,05 60

