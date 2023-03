Österreichische Staatsanleihen legen im Späthandel zu

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um fünf Basispunkte auf 3,36 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Datenseitig standen vor dem Wochenende Zahlen aus den USA im Fokus. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Februar etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 55,1 Zähler. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator bleibt weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor.

Auch aus der Eurozone kamen am Freitag einige wichtige Daten. Am Vormittag wurde bekannt, dass sich der hohe Preisauftrieb auf Unternehmensebene in der Eurozone zu Jahresbeginn deutlich abgeschwächt hat. Im Jänner stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,0 Prozent, im Vormonat waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, noch um 24,5 Prozent gestiegen.

Zudem hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Februar weiter aufgehellt und den besten Wert seit acht Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 52,0 Zähler. Damit hat sich der Stimmungsindikator bereits den vierten Monat in Folge verbessert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,26 3,31 -0,05 5 5 Jahre 3,19 3,20 -0,01 34 10 Jahre 3,36 3,41 -0,05 63 30 Jahre 3,25 3,31 -0,06 58

