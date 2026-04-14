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14.04.2026 17:34:00

Österreichische Staatsanleihen legen im Späthandel zu

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Dienstag im Späthandel zugelegt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,31 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 28 Basispunkte. Deutsche Bundesanleihen konnten ebenfalls zulegen. Der deutsche Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 125,33 Punkte.

Die zuletzt im Zuge des Nahost-Krieges wieder stärker gewordenen Konjunktur- und Inflationssorgen sind am Dienstag etwas in den Hintergrund gerückt, was wiederum die Anleihen stützte. Denn die USA und der Iran erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.

Ein Friedensabkommen würde die Straße von Hormuz öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Dann könnten auch die Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen lindern.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten wirkten sich hingegen nicht merklich im Anleihenhandel aus. In den USA haben hohe Energiekosten infolge des Iran-Kriegs einen Preisschub auf Erzeugerebene ausgelöst, der aber schwächer als erwartet ausgefallen ist. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im März im Jahresvergleich um 4,0 Prozent zu, im Februar hatte die Jahresrate nur bei 3,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem deutlich stärkeren Preisanstieg von 4,6 Prozent gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,57 2,64 -0,07 2 5 Jahre 2,85 2,91 -0,06 14 10 Jahre 3,31 3,36 -0,05 28 30 Jahre 3,88 3,90 -0,02 30

mik/spa

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