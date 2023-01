Österreichische Staatsanleihen legten im Späthandel merklich zu

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 14 Basispunkte auf 2,52 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,9 Prozent auf 140,37 Punkte.

Konjunkturdaten aus den USA sorgten für Renditedruck. Zum einen gab der Preisauftrieb auf Herstellerebene weiter nach, zum anderen fielen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel schwach aus. Beides könnte der US-Notenbank Fed Anlass geben, ihren Zinsanhebungskurs künftig weniger entschlossen fortzuführen.

Zusätzlich kündigte die Bank of Japan (BoJ) bereits in der Früh an, an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Zudem hatte es zuletzt Gerüchte gegeben, dass auch die EZB ihre Gangart verlangsamen könnte. Hier widersprach in der Früh allerdings Frankreich Notenbank-Gouverneur und EZB-Mitglied Francois Villeroy de Galhau. Es sei noch zu früh, um über die Zinsentscheidung im März zu spekulieren, sagte Villeroy de Galhau am Mittwoch in Davos in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,48 2,56 -0,08 4 5 Jahre 2,29 2,38 -0,09 26 10 Jahre 2,52 2,66 -0,14 52 30 Jahre 2,53 2,69 -0,16 66

spo/sto