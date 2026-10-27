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27.10.2026 16:45:00
Österreichische Staatsanleihen mit Gewinnen im Späthandel
Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sorgten auf hohem Niveau für etwas Beruhigung am Ölmarkt. Zur Verhinderung einer neuen militärischen Eskalation am Persischen Golf hat Irans Präsident den Emir von Katar getroffen. Massud Peseschkian und Katars Emir Tamim bin Hamad sprachen am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Moskau, wie die Regierung in Teheran mitteilte.
Die Märkte warten auf internationale Zinsentscheidungen. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank und am Donnerstag die der Europäischen Zentralbank an. Helaba-Analysten: "Einer Änderung der Fed- und der EZB-Leitzinsen in dieser Woche wird aktuell nur eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit beigemessen und auch ein Zinsschritt im Dezember ist in beiden Währungsräumen nicht mehr vollständig eskomptiert, wohl aber mit hoher Wahrscheinlichkeit", erklären die Helaba-Analysten in ihrem Kommentar.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,19 3,20 -0,01 14 5 Jahre 3,41 3,42 -0,01 25 10 Jahre 3,62 3,64 -0,02 28 30 Jahre 3,93 3,96 -0,03 25
moe/mik
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