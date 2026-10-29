29.10.2026 16:32:00

Österreichische Staatsanleihen nach EZB-Entscheid mit Kursgewinnen

Österreichische Bundesanleihen haben ihre Kursgewinne am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) tendenziell ausgeweitet. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 3,62 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 28 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 122,27 Punkte.

Die EZB hatte ihre Schlüsselzinssätze wie erwartet nicht angerührt, womit der Einlagenzins bei 2,50 Prozent bleibt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde räumte jedoch ein, dass die Notenbanker bei der Sitzung auch über die Möglichkeit einer Zinserhöhung gesprochen hätten.

"Die EZB verharrt im Oktober im Beobachter-Modus", resümierte Raiffeisen-Ökonom Franz Zobl. Angesichts gestiegener Inflationsrisiken stünden die Zeichen klar auf eine Zinserhöhung im Dezember. "Eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen mahnt aber zur Vorsicht und so entschied man sich, weitere Daten abzuwarten, welche insbesondere die Einschätzung der zugrundeliegenden Inflation ergänzen sollen."

Kurz vor Verkündung der Zinsentscheidung hatte die EZB zudem bekanntgegeben, dass Lagarde zum 7. Februar 2027 zurücktreten wird. Regulär wäre ihre achtjährige Amtszeit bis Ende Oktober nächsten Jahres gelaufen. Commerzbank-Ökonom Jörg Krämer erwartet keinen Einfluss auf den geldpolitischen Kurs. Er hält die Nominierung einer geldpolitischen "Taube", etwa des ehemaligen spanischen Notenbankchefs Pablo Hern�ndez de Cos, für wahrscheinlich.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,17 3,24 -0,07 10 5 Jahre 3,38 3,43 -0,05 22 10 Jahre 3,62 3,65 -0,03 28 30 Jahre 3,94 3,94 0,00 26

spa/sto

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:18 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen