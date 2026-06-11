Österreichische Staatsanleihen nach EZB-Zinsentscheid mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag nach der erwarteten Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Kursgewinnen gezeigt. Ökonomen rechnen überwiegend noch mit einem weiteren Zinsschritt im Laufe des Jahres, ein längerer geldpolitischer Straffungszyklus wird aktuell aber nicht erwartet. Zudem gaben die Ölpreise trotz neuer Verschärfungen im Nahen Osten nach, was die Anleihenkurse etwas stützte.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag zuletzt 4 Basispunkte tiefer auf 3,28 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,50 Prozent auf 125,65 Punkte, lag damit aber nur leicht über dem Niveau vor der EZB-Entscheidung.

Die EZB hob angesichts des energiepreisbedingten Inflationsschubs ihre geldpolitischen Schlüsselzinssätze an. Der Einlagenzins wurde um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent erhöht. Der Krieg drohe die Inflation im Euroraum weiter anzufachen, während er die Wirtschaft schwäche, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Folglich passte die Notenbank auch ihre Inflationsprognosen nach oben und Wachstumsprognosen nach unten an.

Insgesamt habe die EZB-Sitzung seinen Erwartungen an eine eher vorsichtige Sitzung recht gut entsprochen, schätzte Ökonom Franz Zobl von Raiffeisen Research das geldpolitische Ereignis ein. Ob die heutige Zinserhöhung den Beginn eines ausgeprägteren Zinsanhebungszyklus markiere, sei in der Erklärung jedoch nicht angesprochen worden. Auf der Pressekonferenz habe Lagarde eine Balance zwischen dem Ernstnehmen inflationsbedingter Risiken und der gleichzeitigen Wahrung voller Handlungsfreiheit für den weiteren Kurs gewahrt, so Zobl.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,76 -0,03 5 5 Jahre 2,89 2,93 -0,04 14 10 Jahre 3,28 3,32 -0,04 25 30 Jahre 3,83 3,86 -0,03 27

spa/mik