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14.10.2026 16:11:00
Österreichische Staatsanleihen nach US-Inflationsdaten mit Verlusten
Zur Wochenmitte standen vor allem die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen im Fokus. Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen.
Analysten hatten eine stärkere Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Rate von 3,6 Prozent ausgegangen. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt, hieß es von Analystenseite. Dies belastete die Anleihenkurse dies- und jenseits des Atlantiks.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,30 3,28 0,02 16 5 Jahre 3,53 3,50 0,03 25 10 Jahre 3,76 3,74 0,02 27 30 Jahre 4,10 4,08 0,02 27
ste/spa
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