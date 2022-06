Österreichische Staatsanleihen nach Zinserhöhungen schwach

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um acht Basispunkte auf 2,32 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Deutlich nach unten ging es auch mit deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verlor 1,95 Prozent auf 142,54 Punkte. Das bestimmende Thema im Anleihenhandel waren die jüngsten Zinserhöhungen mehrerer Notenbanken im Kampf gegen die Inflation.

Am Mittwoch hatten die Anleihenmärkte noch gelassen auf die große Zinserhöhung der US-Notenbank reagiert. Am Donnerstag gerieten die Anleihen aber weltweit unter Druck, nachdem die auch die SNB ihre Zinsen überraschend um 50 Basispunkte gestrafft hat. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Zins gerechnet. Die ebenfalls am Donnerstag angekündigte Zinserhöhung der Bank of England war hingegen erwartet worden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,21 1,12 +0,09 1 5 Jahre 1,84 1,72 +0,12 26 10 Jahre 2,32 2,24 +0,08 56 30 Jahre 2,40 2,38 +0,02 52

mik/sto