Österreichische Staatsanleihen steigen im Späthandel deutlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 6 Basispunkte auf 0,15 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future in Frankfurt legte um 0,47 Prozent zu.

Europaweit legten die Anleihekurse am Freitag zu, womit sie ihre Erholung fortsetzten. Am Markt wurde dies mit der trüben Börsenstimmung vor dem Wochenende begründet. Weiterhin sorgen die Ängste vor einer deutlich strafferen Geldpolitik in den USA für eine verringerte Kauflaune an den internationalen Börsen. Vor allem dem hoch bewerteten Tech-Sektor setzt die Aussicht auf höhere Zinsen zu.

Am Freitag standen nur weniger relevante Konjunkturdaten auf der Agenda. In der Eurozone trübte sich die Verbraucherstimmung zum Jahresauftakt ein, jedoch weniger deutlich als zuvor von Experten erwartet. In den USA haben sich die konjunkturellen Aussichten im Dezember weiter verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren legte um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zu.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,62 -0,06 -4 5 Jahre -0,28 -0,23 -0,05 12 10 Jahre 0,15 0,21 -0,06 23 30 Jahre 0,66 0,72 -0,06 45

pma/kat