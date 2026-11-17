Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,64 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 121,80 Punkte.

Die EU-Kommission hat heute ihre Wachstumserwartungen in der am Dienstag veröffentlichten EU-Konjunkturprognose leicht nach oben revidiert, warnt aber vor der steigenden Inflation: Für 2026 und 2027 wird für die EU mit einem BIP-Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet, für den Euroraum mit 1,2 Prozent. Österreich liegt mit 1,2 Prozent im unteren Mittelfeld. Die Inflationsrate dürfte in der EU heuer auf 3,3 und 2027 auf 3,2 Prozent klettern; in Österreich auf 3,1 bzw. 2,9 Prozent.

Österreich zählt 2027 mit seiner Wachstumsrate neben Deutschland (1,0), Belgien (0,8), Italien (0,7) und Frankreich (0,6) erneut zu den Schlusslichtern. Die Kommission korrigiert ihre Erwartungen vom Frühling leicht hinauf.

US-Importpreise ziehen über Erwartungen an

Zudem haben die US-Importpreise im Oktober stärker als erwartet zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 1,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 1,1 Prozent im September.

Die USA importieren viele Waren, Vorprodukte und Rohstoffe aus Übersee. Daher wirken sich steigende Einfuhrpreise deutlich auf die Inflation aus. Die US-Verbraucherpreise legten im Oktober zum September um 0,4 Prozent zu und damit stärker als erwartet. Die Federal Reserve hatte den Leitzins im September auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Für Dezember wird an den Finanzmärkten mit einem weiteren Schritt nach oben gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,19 3,20 -0,01 5 5 Jahre 3,41 3,41 0,00 19 10 Jahre 3,64 3,63 0,01 25 30 Jahre 4,01 4,00 0,01 25

moe/spa