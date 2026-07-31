Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Paketsteuer
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31.07.2026 17:53:00
Österreichischen Post-Aktie stabil: 40 Prozent weniger Pakete aus Asien
Oblin geht aber davon aus, dass sich die Zustellmengen wieder erholen werden, weil diese Händler ihr Geschäftsmodell umstellen und etwa ihre Pakete aus Lagern in Europa senden werden.
Ab November soll zudem von allen EU-Staaten eine Bearbeitungsgebühr für Kleinpakete aus Drittstaaten (u.a. China, Großbritannien, USA) eingehoben werden. Angedacht ist eine Gebühr in Höhe von 2 Euro. Unabhängig von diesen EU-Bestimmungen ist in Österreich eine Paketsteuer geplant. Die 2-Euro-Paketabgabe soll ab 1. Oktober für große Onlinehändler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr gelten.
Kritik an geplanter heimischer Paketsteuer
Oblin hat schon mehrfach eingeräumt, dass er von der heimische Abgabe nichts hält. Die österreichische Abgabe würde letztlich auch kleine heimische Händler treffen, die über große Plattformen vertreiben, sagte der Post-Chef laut "OÖN"-Interview.
Die Österreichischen Post-Aktie notierte am Freitag in Wien letztlich unbewegt bei 32,55 Euro.
kan/spo
APA
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