ACP a Aktie
ISIN: KYG0113G1275
|
15.09.2026 15:57:06
Österreichischer IT-Spezialist ACP erreicht neuen Umsatzrekord
1,12 Milliarden Euro stehen für das Geschäftsjahr 2025/26 in der Bilanz. ACP will seine Kompetenzen bei KI und digitalen Geschäftsprozessen weiter ausbauenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACP Holdings Acquisition Corp Cons of 1 Sh -A- + 1-2 Red Wt
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ACP Holdings Acquisition Corp Cons of 1 Sh -A- + 1-2 Red Wt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!