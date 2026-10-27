Österreichs Agrar-Außenhandel im ersten Halbjahr stabil

Österreichs Agrarhandel zeigte sich im ersten Halbjahr 2026 weitgehend stabil. Das Agraraußenhandelsdefizit sank im Jahresvergleich um knapp 394 Mio. Euro auf rund 917 Mio. Euro, wie AMA-Marketingchefin Christina Mutenthaler-Sipek am Dienstag in Wien mitteilte. Die Exportmenge blieb mit rund 5,17 Mio. Tonnen nahezu unverändert. Deutschland behauptete trotz leichter Einbußen seine Position als mit Abstand wichtigster Exportmarkt.

Konkret stieg der Wert der Agrarexporte nach den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 8,73 Mrd. Euro, während die Importe um rund drei Prozent auf rund 9,65 Mrd. Euro zurückgingen. Die Angaben der AMA beziehen sich auf Produkte der Zollkapitel 1 bis 24. Die Kapitel 1 bis 15 sind landwirtschaftsnah. Die restlichen Kapitel sind verarbeitete Produkte der Lebensmittelindustrie.

Proteinprodukte im Trend

Besonders positiv entwickelten sich laut AMA-Marketingchefin Christina Mutenthaler-Sipek die Ausfuhren von Rindfleisch (wertmäßig plus 12,2 Prozent), Geflügel (plus 9,2 Prozent), Käse (plus 2,7 Prozent) und Äpfeln (plus 63,5 Prozent). Die Preise für Rindfleisch seien zuletzt allerdings aufgrund von Betriebsschließungen sowie gestiegenen Futter-, Energie- und Dürrekosten deutlich gestiegen, erläuterte sie. Mehr als einen "Hype" ortete Mutenthaler-Sipek zudem bei Proteinprodukten wie fermentierter Milch, deren Ausfuhren um 20,5 Prozent zunahmen.

Rund 80 Prozent der Agrarexporte gehen in EU-Länder, so Mutenthaler-Sipek. "Unangefochtene" Nummer eins bleibe trotz eines leichten Minus von 0,5 Prozent Deutschland. Italien (plus 4,3 Prozent), Ungarn (plus 4,1 Prozent) und die Niederlande (plus 6 Prozent) legten unterdessen zu.

"Trendwende" bei verarbeiteten Lebensmitteln

Die Nachfrage nach heimischen "verarbeiteten Lebensmitteln" im Ausland war unterdessen rückläufig. Die Exportmenge sank im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent auf rund 2,9 Mio. Tonnen, der Exportwert ging um 0,8 Prozent auf rund 5,3 Mrd. Euro zurück, wie WKÖ-Fachverbandsgeschäftsführerin Katharina Koßdorff am Dienstag erklärte. Die Außenhandelsbilanz bei Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie (Zollkapitel 16 bis 24) bleibe mit 587 Mio. Euro zwar positiv. Dieser Überschuss sei in den vergangenen Jahren jedoch deutlich zurückgegangen, betonte Koßdorff.

Die Branchenvertreterin ortet im "erstmaligen" Exportrückgang eine "Trendwende" und ein "klares Zeichen", dass österreichische Lebensmittelhersteller an "preislicher Wettbewerbsfähigkeit" verloren hätten. Die Branche hätte im Vergleich zu ausländischen Produzenten einen "schweren Kostenrucksack" zu tragen, kritisiert Koßdorff die "hohen Standortkosten". Nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland hätten die heimischen Hersteller zu kämpfen.

"Exportkaiser" bei Getränken

Trotz eines leichten Rückgangs blieben alkoholfreie Getränke mit Exporten von knapp 1,2 Mrd. Euro der wichtigste Exportartikel der heimischen Lebensmittelindustrie, sprach Koßdorff von "Exportkaiser" Österreich. Ebenfalls beliebt im Ausland waren "andere Lebensmittelzubereitungen" (508 Mio. Euro), Tierfutter (495 Mio. Euro) sowie feine Backwaren (428 Mio. Euro) aus Österreich. Schwer taten sich hingegen Schokolade- und Fruchtsafthersteller - die unter den hohen Kakao-Preisen bzw. der geringen Verfügbarkeit von Südfrüchten litten.

hel/tpo