Österreichs Außenhandel im August weiter gewachsen

Der Gesamtwert der Importe stieg laut Statistik Austria von Jänner bis August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20,9 Prozent auf 138,43 Mrd. Euro. Die Ausfuhren legten um 18,1 Prozent auf 126,19 Mrd. Euro zu. Das Defizit der Handelsbilanz wuchs auf 12,23 Mrd. Euro, nach 7,58 Mrd. Euro. Die Gasimporte gingen mengenmäßig zurück, waren aber teurer.

Bei den Gaseinfuhren kam es zu einer Mengenreduktion um 37,1 Prozent, der Wert nahm dagegen um 159,5 Prozent zu. Gas war das wichtigste Importgut im Handel mit Russland. Insgesamt stiegen die Einfuhren aus Russland um 124 Prozent auf 5,31 Mrd. Euro. Die Exporte nach Russland sanken leicht um 1 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro, wichtigste Produktgruppe waren wie im Vorjahr medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse. Die Importe aus der Ukraine stiegen um 8,5 Prozent auf 0,79 Mrd. Euro, wichtigste Gruppe waren weiterhin Erze und Metallabfall. Die Exporte in die Ukraine sanken um mehr als ein Fünftel (21,2 Prozent) auf 0,31 Mrd. Euro, wichtigste Produktgruppe waren medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse.

Im August stieg der Importwert aller Waren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23,1 Prozent auf 16,83 Mrd. Euro. Die Exporte erhöhten sich den vorläufigen Ergebnissen zufolge um 17,9 Prozent auf 14,51 Mrd. Euro. Der Anstieg bei den Einfuhren sei großteils auf die Erhöhung des Importwerts von Brennstoffen und Energie um 66,9 Prozent zurückzuführen, begründet vor allem in den Preissteigerungen in dieser Warengruppe, so Statistik-Generaldirektor Tobias Thomas heute, Dienstag, in einer Pressemitteilung. "Die Wertsteigerung der Importe ließ die österreichische Handelsbilanz deutlich ins Minus rutschen: Der Wert der Einfuhrgüter überstieg den Wert der ausgeführten Waren im August um 2,33 Mrd. Euro."

In den ersten acht Monaten gab es Einfuhrzuwächse bei allen der zehn wichtigsten Importpartner. Neben dem Anstieg mit Österreichs wichtigstem Handelspartner Deutschland (16,9 Prozent), waren dies vorwiegend Zuwächse im Handel mit Russland (+124,3 Prozent), China (+30,7 Prozent) und Tschechien (+32,5 Prozent). Auch die Exporte in alle zehn wichtigsten Partner legten zu, insbesondere nach Deutschland (+15,8 Prozent), Italien (+22,2 Prozent) und Ungarn (+32,8 Prozent). Aus den EU-Staaten bezog Österreich Waren im Wert von 90,75 Mrd. Euro (+18,2 Prozent).

Der Wert der in die EU-Länder gelieferten Güter stieg um 19,1 Prozent auf 86,76 Mrd. Euro. Im Außenhandel mit Drittstaaten wuchsen die Importe um 26,6 Prozent auf 47,68 Mrd. Euro, die Exporte um 15,8 Prozent auf 39,44 Mrd. Euro.

Im August importierte Österreich aus EU-Staaten Waren im Wert von 10,90 Mrd. Euro (plus 20,6 Prozent) und exportierte Waren im Wert von 9,74 Mrd. Euro (plus 18,7 Prozent). Die Importe aus Drittstaaten stiegen um 28 Prozent auf 5,94 Mrd. Euro, die Exporte um 16,2 Prozent auf 4,77 Mrd. Euro.

