Österreichs Außenministerin redete mit Irans Chefdiplomaten

WIEN/TEHERAN (dpa-AFX) - Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi telefoniert. "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten", erklärte die Außenministerin auf der Plattform X.

Meinl-Reisinger forderte im Telefonat nach eigenen Angaben eine Deeskalation und ein Ende der Angriffe auf Nachbarstaaten. Zudem müsse die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus wiederhergestellt werden.

Dies gelte insbesondere "im Hinblick auf den humanitären Aspekt der globalen Ernährungssicherheit mit einem Schwerpunkt auf Düngemitteln und anderen lebenswichtigen Gütern", so Meinl-Reisinger von den liberalen Neos. Über die Reaktionen ihres Amtskollegen schrieb Meinl-Reisinger nichts.

Österreich ist kein Nato-Mitglied und sieht sich traditionell eher in der Rolle eines Vermittlers./mrd/DP/zb