Österreichs Fondsvermögen brach im Vorjahr um 13 Prozent ein

Österreichs Anleger erlebten 2022 ein enttäuschendes Jahr: Das von der Österreichs Fondsindustrie verwaltete Fondsvermögen fiel im Vorjahr um 13,2 Prozent bzw. 30,4 Mrd. Euro auf 200,2 Mrd. Euro. Davon entfielen nur 500 Mio. Euro auf Nettomittelabflüsse, fast € 30 Mrd. oder 12,1 Prozent wurden hingegen durch Kurswertverluste verursacht. Als Auslöser werden im Bericht der Finanzmarktaufsicht die Kapitalmarktturbulenzen in Folge des Ukraine-Krieges genannt.

Im 4. Quartal 2022 hat sich die Situation jedoch wieder etwas beruhigt. Zwar gab es Mittelabflüsse von 404 Mio. Euro, aber dennoch stieg das Fondsvolumen um 0,8 Prozent bzw. 1,7 Mrd. Euro.

Wie in den Jahren zuvor, war auch im Vorjahr bei den OGAW-Fonds ein Rückgang zu verzeichnen. Die Anzahl der "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren", die für den grenzüberschreitenden Vertrieb ausgelegt sind, fiel von 902 auf 873 Fonds. Da im Vorjahr die Zahl der inländischen Alternativen Investmentfonds um 45 auf 1.197 Fonds gestiegen ist, stieg die Zahl der insgesamt zugelassenen österreichischen Fonds auf 2.070.

Anleger haben in den vergangenen Jahren vor allem in Misch-, Aktien- und Immobilienfonds investiert, wie sich anhand der Mittelzuflüsse feststellen lässt. Rentenfonds würden hingegen an Boden verlieren, wie aus dem aktuellen FMA-Bericht hervorgeht.

Das am stärksten wachsende Marktsegment betrifft aber Nachhaltigkeitsfonds: Zum Jahresultimo 2022 erreichten Fonds gemäß der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) ein Gesamtvolumen von € 81,6 Mrd. Euro, was bereits 40,8 Prozent des gesamten Fondsvolumens entspricht. Davon entfallen laut der FMA 76,6 Mrd. auf "hellgrüne Fonds" und nur € 5 Mrd. auf "dunkelgrüne Fonds", für die strengere Vorschriften gelten.

Im Vorjahr konnten sich nur wenige österreichische Asset Manager über Zuwächse freuen: Zu den Gewinnern zählten die 42 Private Equity-Fonds, deren Fondsvolumen um 45,7 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gestiegen ist. 47 sonstige Fonds wiesen ein Plus von 6,7 Prozent auf 400 Mio. Euro aus und 20 Immobilienfonds verzeichneten ein Plus von 2,4 Prozent auf 11,3 Mrd. Euro.

Von den 10.624 ausländischen Fonds, die Ende des Vorjahres in Österreich zugelassen waren, entfielen 7.992 auf OGAW-Fonds und 2.632 auf Alternative Investmentfonds. Mehr als die Hälfte der ausländischen Fonds stamme dabei aus Luxemburg gefolgt von den Märkten Irland, Deutschland und Frankreich.

