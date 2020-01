Österreichs Handel mit dem Iran eingebrochen

Der Außenhandel Österreichs mit dem Iran ist 2019 nach Verhängung der US-Sanktionen laut bisherigen Daten eingebrochen. In den ersten zehn Monaten des Jahres halbierten sich die heimischen Ausfuhren in den Iran von 234 auf knapp 100 Mio. Euro. Die Einfuhren kamen überhaupt fast zum Erliegen - sie fielen von 453 auf nur mehr 14 Mio. Euro, zeigt eine Auswertung der Statistik Austria für die APA.

Der Iran ist kein sehr großer Handelspartner, die Exporte in das Land entsprachen 2018 (ganzes Jahr) 0,18 Prozent der gesamten Exporte, die Importe 0,29 Prozent der gesamten Einfuhren.

Ähnlich ist die Lage in Deutschland. Laut Reuters haben sich auch die deutschen Exporte in den Iran im vergangenen Jahr wegen der US-Sanktionen in etwa halbiert. Von Jänner bis November 2019 brachen sie um 48,2 Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro ein, gehe aus vorläufigen Berechnungen des deutschen Statistischen Bundesamts hervor. Die deutschen Importe aus der Islamischen Republik fielen um 54,7 Prozent auf nur noch knapp 191 Millionen Euro.

Der Iran hatte sich 2015 zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit erklärt, im Gegenzug wurden die meisten Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump stiegen aber 2018 aus dem Abkommen aus und verhängten Sanktionen, die auch auf Drittstaaten und deren Unternehmen wirken. Deutsche Firmen sehen sich seither gezwungen, zwischen ihren Marktaktivitäten im Iran und in der weltgrößten Volkswirtschaft USA zu wählen.

Der Konflikt zwischen beiden Ländern hat sich zuletzt weiter verschärft. Vergangene Woche tötete das US-Militär gezielt den iranischen General Kassem Soleimani durch einen Luftangriff im Irak. Der Iran übte Vergeltung, indem er am Mittwoch im benachbarten Irak Stützpunkte der von den USA geführten Truppen mit Raketen beschoss. Zusätzliche Unsicherheit ergab sich zuletzt nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine in Teheran, weil einige westliche Staaten davon ausgehen, dass diese - versehentlich - von einer iranischen Rakete abgeschossen worden sein könnte.

