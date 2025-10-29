|
29.10.2025 11:47:00
Österreichs Industrie erholt sich gegen Jahresende etwas
"Die Konjunkturlage in der heimischen Industrie war im Oktober weiter sehr fragil, belastet von Sorgen der Betriebe wegen schwächelnder Nachfrage, geopolitischer Spannungen, hoher Kosten und nachlassender Wettbewerbsfähigkeit", ergänzte Bruckbauer. "Aber die Anzeichen für eine Stabilisierung haben sich verfestigt und geben Hoffnung auf eine Verbesserung der Industriekonjunktur 2026."
Leicht höhere Produktion
So haben die Industriebetriebe dank einer deutlich günstigeren Auftragslage ihre Produktion leicht ausgeweitet. Der Produktionsindex stieg auf 50,7 Zähler und damit über die Wachstumsschwelle. Die steigenden Kosten versuchten die Betriebe mit einem erhöhten Personalabbau zu kompensieren. Dadurch stieg zwar die Arbeitsproduktivität, allerdings sanken auch nachfragebedingt die Gewinnmargen.
Die leichte Aufwärtstendenz spiegelt sich auch in den Konjunktur-Frühschätzungen der Statistik Austria für den September wider. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Umsätze im produzierenden Bereich nominell um 5 Prozent. Die Industrie wies hier ein Plus von 6,2 Prozent auf, der Baubereich ein Minus von 1,2 Prozent. Während die geleisteten Arbeitsstunden in beiden Bereichen um 1,5 Prozent stiegen, nahm die Beschäftigung in dem Zeitraum in der Industrie um 1,6 Prozent und im Baubereich um 1,1 Prozent ab.
Bei den Neu- und Folgeaufträgen verbuchte die Industrie im Oktober laut Bank Austria zwar nach wie vor Rückgänge, allerdings zeichnete sich eine Stabilisierung ab. Der Index für das Neugeschäft lag mit 49 Punkten nur mehr knapp unter der Wachstumsgrenze. Dabei handelt es sich um den besten Wert seit 3,5 Jahren.
Probleme bei den Lieferketten
Trotz der leicht höheren Produktion reduzierte die Industrie die Einkaufsmengen. Dadurch gingen die Lagerbestände an Vormaterialien und Rohstoffen rasch zurück. Wobei dies auf Probleme bei den Lieferketten für Halbleiter zurückzuführen sein dürfte, merkte Bank Austria-Ökonom Walter Pudschedl an.
Der beschleunigte Personalabbau spiegelte sich auch im Beschäftigtenindex für Oktober wider, der auf 43,7 Punkte - und damit auf den niedrigsten Wert seit März dieses Jahres - sank. In der Sachgütererzeugung wurden seit Jahresbeginn 10.000 Beschäftigte abgebaut. Dies entspricht einem Rückgang um 1,5 Prozent, wobei vor allem Oberösterreich und die Steiermark davon betroffen waren.
Weiterer Stellenabbau absehbar
Die Industriebetriebe werden auch in den kommenden Monaten bestrebt sein, die Produktivität zu erhöhen - es ist also mit einem weiteren Stellenabbau in der Industrie zu rechnen. "Nach durchschnittlich 3,8 Prozent im Jahr 2024 wird sich die Arbeitslosenquote in der heimischen Industrie im Jahr 2025 voraussichtlich auf durchschnittlich 4,3 Prozent erhöhen", erklärte Pudschedl. In der Gesamtwirtschaft werde diese hingegen bei 7,5 Prozent liegen.
Auch wenn die Industriekonjunktur in den nächsten Monaten nicht in Schwung kommen wird, ist die Industrie für das kommende Jahr durchaus optimistisch. Der vorläufige EMI für die verarbeitende Industrie in der Eurozone stieg im Oktober zwar auf 50 Punkte, aber in Deutschland als wichtigstem Abnehmer der österreichischen Industrie lag er mit 49,6 Punkten noch knapp unter der Wachstumsschwelle. Der Erwartungsindex der heimischen Industrie für die Produktion in den kommenden zwölf Monaten legte jedoch auf 59,7 Punkte zu - der höchste Wert seit Februar 2022.
fel/tpo
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.