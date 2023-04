Österreichs Konjunkturklima im März erneut leicht eingetrübt

Das Konjunkturklima unter Österreichs Unternehmen hat sich im März erneut leicht eingetrübt. Besonders in der Bauwirtschaft werden die aktuelle Lage und die erwartete Entwicklung schlechter als noch im Februar eingeschätzt, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo am Montag mit. Der Wifo-Konjunkturklimaindex wurde für März mit saisonbereinigten 4,9 Punkten errechnet, nach 5,5 Punkten im Vormonat.

Nimmt man alle Branchen zusammen, hat sich vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechtert, der entsprechende Index lag mit 7,9 Punkten aber noch im positiven Bereich. Die Konjunkturerwartungen hellten sich in Summe dagegen etwas auf und lagen mit 2,1 Zählern knapp über der Nulllinie.

Die deutlichsten Abgaben bei Lagebeurteilung und Konjunkturerwartungen gab es in der Baubranche, allerdings verharrten beide Werte klar im Plus, der Erwartungsindex für die Branche stand bei 17,7 Punkten. "Dieser hohe Wert ist zum Großteil auf die weiterhin überdurchschnittlichen Baupreiserwartungen zurückzuführen. Die Produktionserwartungen in der Bauwirtschaft notierten im negativen Bereich", heißt es dazu in der Wifo-Aussendung.

spo/tpo