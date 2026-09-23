Österreichs Spritpreise bleiben trotz Deutschlands Eingriff niedriger

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion Tirols LH Mattle (5. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Die Spritpreise an Österreichs Tankstellen dürften trotz der deutschen Steuersenkung niedriger bleiben als beim nördlichen Nachbarn. Die deutsche Regierung senkt ab Oktober bis Jahresende die Steuern um 17 Cent pro Liter. Damit werde der Preisunterschied zwischen Deutschland und Österreich zwar kleiner, aber die Preise hierzulande werden weiter unter jenen Deutschlands liegen, schätzt der Energiemarkt-Experte der E-Control, Johannes Mayer, im Gespräch mit der APA.

Mayer geht jedoch davon aus, dass der Tanktourismus aus Deutschland abnehmen wird, weil es dann weniger lukrativ sei, fürs Tanken weite Strecken bis nach Österreich zu fahren. "Der Radius wird sicher kleiner", so Mayer.

Tirol "fast immer" am teuersten

Der Tanktourismus und generell höhere Spritpreise in Deutschland und auch in Italien führt Mayer als Grund dafür an, warum die Benzin- und Diesel-Preise in Tirol "fast immer" die österreichweit höchsten seien. Die Zahlungsbereitschaft sei in Tirol höher, gleichzeitig seien die Transportkosten, um Sprit von Hafen oder Raffinerie nach Tirol zu liefern, höher als in den drei günstigsten Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien, wo die Donau als günstiger Transportweg eine Rolle spiele, so Mayer.

Seit Anfang 2025 waren die Preise sowohl für Super als auch für Diesel an 91 Prozent der Tage in Tirol am teuersten. Die Tirolerinnen und Tiroler mussten im Schnitt um 6 Cent mehr pro Liter Sprit zahlen als im österreichweiten Durchschnitt.

Verärgert über die Aussagen Mayers reagierte am Mittwoch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Den "Tiroler Spritaufschlag" mit höherer Zahlungsbereitschaft im Bundesland zu erklären, sei ein "Affront gegenüber den Tirolerinnen und Tirolern", erklärte Mattle gegenüber der APA. Das überproportionale West-Ost-Gefälle könne aber auch nicht allein durch Transportkosten erklärt werden. Bei den aktuellen Spritpreisen funktioniere der freie Markt nicht so, wie er sollte, und die Konsumenten würden unter zu hohen Preisen leiden. "In Tirol besteht der begründete Verdacht, dass es zur Ungleichbehandlung mit östlichen Bundesländern kommt", meinte Mattle, der erneut ankündigte, rechtlich gegen den Spritaufschlag vorgehen zu wollen und von der Bundesregierung eine "intensive Preisuntersuchung" nach dem Preisgesetz erwartete.

Spritpreise aktuell deutlich unter erlaubter Preisobergrenze

Die E-Control prüft derzeit aufgrund des Irankriegs monatlich die Auswirkungen auf die Kraftstoff-Preise und kontrolliert, ob die Tankstellenbetreiber die erlaubte Preisobergrenze einhalten. Die Obergrenze ergibt sich aus den Großhandelspreisen für Diesel und Benzin und einer Handelsmarge der Betreiber.

In der ersten Septemberhälfte lag der tatsächliche Preis für Diesel im Schnitt um fast 8 Cent unter dem erlaubten Referenzpreis, für Eurosuper lag der Preis im Schnitt 4,4 Cent unter der Preisobergrenze. Mayer führt das deutliche Unterschreiten der erlaubten Höchstpreise auf einen funktionierenden Wettbewerb unter den Tankstellen zurück.

Kleinere Tankstellenbetreiber machen Unterschied aus

Vor allem kleinere Kraftstoffhändler, die weniger als 30 Tankstellen betreiben, sorgen für niedrigere Preise, weil sie die großen Ketten und die Mineralölkonzerne wie OMV, BP oder Eni unterbieten. Diese Marktstruktur komme den Autofahrerinnen und Autofahrern in Österreich zugute und sei eine der Erklärungen, warum Österreichs Tankstellenpreise niedriger seien als etwa in Deutschland.

Mayer rät daher davon ab, die Margenbegrenzung von 5 Cent wie in der Anfangsphase der Spritpreisbremse wieder einzuführen. Größere Unternehmen würden das aushalten, aber kleinere den Markt belebende Tankstellenbetreiber würden unter Druck geraten und womöglich das Handtuch werfen. Sollte sich die Regierung entschließen, wieder in die Margen einzugreifen, dann sollten es nach Mayers Einschätzung nicht mehr als 2,5 Cent sein und der Eingriff sollte nicht länger als ein oder zwei Monate andauern, weil sonst negative Effekte auf den Wettbewerb drohten.

ede/pro/ivn/aku

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