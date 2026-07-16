PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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16.07.2026 10:00:00
Österreichs Wirtschaft wird bis 2030 nur um ein Prozent pro Jahr wachsen
Das IHS rechnet mit einem verhaltenen Durchschnittswachstum nach 1,9 Prozent in den fünf Jahren zuvor. Die Inflation soll erst 2028 auf zwei Prozent sinkenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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