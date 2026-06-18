Oetker Collection legt bei Umsatz leicht zu - Ausland stark

BIELEFELD (dpa-AFX) - Mit Produkten für die Backbranche, Süßwarenindustrie und Gastronomie hat die Oetker Collection-Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr den größten Sprung beim Umsatz gemacht. Die Martin Braun-Gruppe schaffte dabei ein Plus von 4,5 Prozent auf 747 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Bielefeld mitteilte. Größter Bereich bleibt aber Henkell Freixenet. Der nach eigenen Angaben weltweite Marktführer im Bereich Schaumweine steigerte den Umsatz um 0,5 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro.

Über alle Geschäftsbereiche hinweg schaffte die Gruppe mit weltweit 8450 Mitarbeitern (2024: 8274) ein minimales Umsatzplus um 0,9 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro. Zum Gewinn äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht.

Viel Umsatz im Ausland

Die Gruppe ist in 39 Ländern aktiv. Das spiegelt sich auch im Umsatz wider. 78,1 Prozent der Erlöse hat das Unternehmen außerhalb Deutschlands gemacht. Die Geschäftsfelder der gesamten Gruppe umfassen Nahrungsmittel, Spezialchemie und Hotels. Bei Budenheim (Chemie) gab es im vergangenen Jahr ein deutliches Umsatzminus von 432 auf 412 Millionen Euro. Bei den Hotels, darunter das Le Bristol in Paris, dagegen ein Plus von 1,3 Prozent auf 141 Millionen Euro.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Gesellschaft nur mit einem moderaten Umsatzplus. Die Prognose sei wegen der aktuellen politischen und volkswirtschaftlichen Entwicklung unter erhöhter Unsicherheit getroffen worden, heißt es im Geschäftsbericht.

Aufspaltung 2021

2021 wurde die Oetker-Gruppe mit Sitz in Bielefeld unter den Familienstämmen aufgespalten. Der größere Teil des Unternehmens mit Pizza und Pudding sowie der Biersparte Radeberger wird von anderen Familienmitgliedern über die Oetker-Gruppe gehalten. Gesellschafter und Eigentümer der Oetker Collection KG sind die zwei Kinder aus der dritten Ehe von Rudolf-August Oetker: Alfred und Ferdinand Oetker. Sie leiten die Gruppe, die 2025 in die Oetker Collection KG umbenannt wurde, zusammen mit Finanzvorstand Harald Schaub./lic/DP/stk