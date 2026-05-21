21.05.2026 11:30:38

Oetker-Gruppe hält Umsatz trotz weltweiter Krisen stabil

BIELEFELD (dpa-AFX) - Die Bielefelder Oetker-Gruppe hat trotz hoher US-Zölle und geopolitischer Konflikte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025 stabil halten können. Laut Mitteilung kletterte der Erlös auf 7,1 Milliarden Euro. Das ist ein Umsatzplus von 0,3 Prozent im Vorjahresvergleich. Im Geschäftsjahr 2024 lag der Zuwachs noch bei 2,5 Prozent. Das Unternehmen spricht dennoch von einem zufriedenstellenden Jahresergebnis. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen aus Ostwestfalen traditionell keine Angaben. Weltweit arbeiten knapp 29.000 Menschen für die Gruppe.

Das organische Wachstum lag den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr bei 1,4 Prozent. Stärkster Treiber waren dabei Konsumgüter wie etwa Tiefkühlpizza, Pudding und Tiefkühltorten. Im Brauereigeschäft leisten besonders die alkoholfreien Getränke einen immer größeren Beitrag.

Insgesamt war das Geschäft in Deutschland mit 4 Milliarden Euro Umsatz stabil. Der Anteil des Umsatzes außerhalb des Heimatmarktes lag 2025 bei 44,2 Prozent nach 43,9 im Vorjahr. Von den insgesamt 7,1 Milliarden machte die Oetker-Gruppe 3,1 Milliarden Umsatz außerhalb Deutschlands.

Erneut rund 330 Millionen Euro an Investitionen

Für 2026 geht das Management der Gruppe in seinem Ausblick von einem Ergebnisplus aus. Erneut will die Gruppe wie im Vorjahr rund 330 Millionen Euro investieren.

Neben der Marke Dr. Oetker und der Brauerei-Gruppe Radeberger gehören zum Konzern die Conditorei Coppenrath & Wiese, der Lebensmittel-Lieferdienst Flaschenpost, Hotels und andere Dienstleister. Die Zahlen für den Bereich Lebensmittel mit einem Umsatz von 4,3 Milliarden Euro hatte Dr. Oetker bereits Mitte April veröffentlicht.

Abspaltung 2021

2021 wurde die Oetker-Gruppe mit Sitz in Bielefeld unter den Familienstämmen aufgespalten. Der größere Teil des Unternehmens mit Pizza, Pudding Tiefkühlbackwaren sowie der Biersparte Radeberger wird von Familienmitgliedern über die Oetker-Gruppe gehalten. Der kleinere Teil mit den Geschäftsfeldern Nahrungsmittel, Spezialchemie und Hotels ist in der Oetker Collection KG gebündelt./lic/DP/stw

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