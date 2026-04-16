ÖVP-Wirtschaftsbund macht Schultz offiziell zur Mahrer-Nachfolgerin

Die ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund schließt das Kapitel Harald Mahrer als Vorsitzenden endgültig und will die Tiroler Touristikerin Martha Schultz am Freitag offiziell zur Nachfolgerin wählen. Bisher war Schultz geschäftsführend eingesetzt. Das Ruder in der Wirtschaftskammer (WKÖ), in der der Wirtschaftsbund über eine satte Mehrheit verfügt, hat sie bereits übernommen. Der Vorstand des konservativen Unternehmerbundes soll unterdessen verkleinert werden.

Die 22. Generalversammlung am morgigen Freitag wurde vorverlegt, um Schultz offiziell einzusetzen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, auch Medien haben keinen Zutritt. Es gibt einen Youtube-Link über den die Veranstaltung übertragen wird. Angekündigt sind Reden von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und von Schultz. Die Übertragung wird während des Wahlgangs unterbrochen. Ein Ergebnis ist nach dem Wahlgang nach 13 Uhr zu erwarten und der Stream wird zur Präsentation wieder aktiviert.

Mahrer eingeladen

Mahrer war über verschiedene Gehaltsthematiken in der Kammer und eine missglückte Kommunikation dazu gestolpert - und musste schlussendlich vorzeitig seinen Hut nehmen. Ob er zur Generalversammlung kommen wird, ließ eine Wirtschaftsbundsprecherin gegenüber der APA am Donnerstag offen. Eine Einladung sei erfolgt.

Während Schultz in der WKÖ an millionenschweren Einsparungen arbeitet und einen Reformprozess umzusetzen sucht, wird beim Wirtschaftsbund etwa die Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden reduziert. Die bisherigen Wirtschaftsbund-Vizepräsidentinnen und -präsidenten verlieren ihre Position. Das sind der Wiener Walter Ruck, der sich zuletzt mit Postenschachervorwürfen konfrontiert sah, der Steirer Josef Herk, der Salzburger Peter Buchmüller, Oberösterreichs Doris Hummer und Niederösterreichs Wolfgang Ecker. Künftig soll es nur mehr zwei Stellvertretende geben: Neben ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl soll Burgenlands Kammerpräsident Andreas Wirth in den Vorstand aufrücken.

Tirolerin des Jahres und Goldenes Ehrenzeichen der Republik

Mit ÖVP-Parlamentarierin Tanja Graf hat der Wirtschaftsbund seit Jänner auch eine Frau als Generalsekretärin. Sie ersetzte den Parlamentarier Kurt Egger. Stellvertretender Generalsekretär ist derzeit ÖGK-Verwaltungsratschef Peter McDonald.

Schultz war nicht nur schon einmal "Tirolerin des Jahres". Sie ist auch Trägerin des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Hoffnungen auf Verdienste ihrer nächsten und ab Freitag ganz offiziellen Chefin setzen nun auch die Wirtschaftsbündlerinnen und -bündler. Die Zeit rund um den und nach dem Mahrer-Rückzug war keine einfache. Nun soll der Bund wieder in ruhigere Fahrwasser und auch seine Interessen wieder stark vertreten.

(Redaktionelle Hinweise: Link des ÖVP-Wirtschaftsbundes zu seiner nicht (medien-)öffentlichen Generalversammlung: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nmu8uVpoKEU) phs/ivn

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