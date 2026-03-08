08.03.2026 20:58:38

Özdemir nach Wahl: 'Alles tun, dass AfD schwächer wird'

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir sieht im Abschneiden seiner Partei bei der baden-württembergischen Landtagswahl auch einen deutlichen Auftrag, die AfD als mit Abstand stärkste künftige Oppositionspartei im Landtag zu bekämpfen. "Was die AfD angeht, ist für mich völlig klar: Der Auftrag des Regierens ist, alles dafür zu tun, dass die AfD beim nächsten Mal schwächer ist", sagte er.

Bei der Landtagswahl lagen die Grünen am Abend nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF knapp vor der CDU - nach einer rasanten Aufholjagd in den Umfragen der vergangenen Wochen. Özdemir könnte damit in die Fußstapfen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) treten. Die AfD dürfte ihr Ergebnis demnach im Vergleich zur Landtagswahl 2021 nahezu verdoppeln./mov/DP/mis

