Özdemir plädiert für Mitte-Kurs: 'Ziel muss Gestaltung sein'

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs designierter Ministerpräsident Cem Özdemir hat seine Partei dazu aufgerufen, seinem Kurs der Mitte auch weiter zu folgen. Dass bei der Bundestagswahl 2025 nur 14 Prozent die Grünen gewählt hätten, bei der Landtagswahl aber mehr als doppelt so viele, habe Gründe, sagte der Grünen-Politiker beim Landesparteitag seiner Partei in Stuttgart. "Das wird vermutlich was mit dem politischen Kurs zu tun haben."

Sein Wahlsieg habe auch damit zu tun, ob die Wähler der Partei etwas zutrauten und den Eindruck hätten, dass die Probleme gelöst werden könnten. "Wir in Baden-Württemberg haben gezeigt, wie groß das Wählerpotenzial der Grünen sein kann und mit welchem Kurs man es ausschöpfen kann", sagte Özdemir. "Das Ziel bündnisgrüner Politik muss Gestaltung sein."

Özdemir hatte im Wahlkampf einen konservativen und pragmatischen Kurs gewählt und sich regelmäßig von der Bundespartei abgesetzt. Er sprach immer wieder von "der Schwesterpartei" im Bund./dna/DP/zb