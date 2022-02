Özdemir: Politikbild der Straßenblockierer ist 'vordemokratisch'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat den Straßen blockierenden Klimaaktivisten ein undemokratisches Politikverständnis vorgeworfen. "Es ist eben nicht so, wie die Protestierenden sagen: Ich drücke da auf einen Knopf, dann gibts keine Lebensmittelverschwendung mehr", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. Es seien unterschiedliche Ministerien beteiligt, es gebe komplizierte thematische Verflechtungen. "Sie erwarten, dass wir komplexe Probleme mit einem Knopfdruck lösen. Das ist eine Vorstellung, die eigentlich vordemokratisch ist."

Die Gruppe "Aufstand der letzten Generation" hatte zuletzt immer wieder Autobahnausfahrten blockiert, um die Lebensmittelverschwendung anzuprangern, die sie für einen klimaschädigenden Faktor halten. Özdemir sagte, die Verschwendung noch genießbarer Lebensmittel in Supermärkten sei zwar ein Thema, sie sei aber in Deutschland mit 4 Prozent viel geringer als etwa in Frankreich mit 14 Prozent. Hierzulande würden die meisten Lebensmittel auch nicht in Supermärkten, sondern in privaten Haushalten weggeworfen./and/DP/eas