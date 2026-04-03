03.04.2026 13:48:38

Özdemir will Sondierungen mit CDU nach Ostern abschließen

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der dritten Sondierungsrunde zwischen Grünen und CDU über eine mögliche Fortsetzung der grün-schwarzen Regierungskoalition sieht Cem Özdemir ein gutes Vorankommen. Man habe am Donnerstag noch lange verhandelt, sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Aber das hat sich gelohnt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nach der Osterpause zu einem guten Abschluss kommen können."

Am Gründonnerstag hatten sich die Verhandlungsteams von Grünen und CDU zum dritten Mal zu offiziellen Sondierungsgesprächen getroffen, in denen eine mögliche Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition ausgelotet werden soll. Bei dem Treffen gingen die Parteien offenbar bereits recht tief in die Details. Man gehe Ressort für Ressort durch und schaue sich die Themen und Haltungen der beiden Partner an, hatte Özdemir am Donnerstag in einer Verhandlungspause gesagt.

Offenbar mit Erfolg: Man habe bei den Gesprächen bereits bei allen Themen gemeinsame Ideen und Maßnahmen entwickelt und nicht nur die Programme abgeglichen, sagte Özdemir der dpa nach den Gesprächen. "Das ist die Basis für gutes Regieren." Man wisse um die Möglichkeiten des Landes, aber auch, wo die Mittel einer Landesregierung begrenzt seien.

Über das lange Osterwochenende wollen die beiden Parteien ihre Gespräche nun ruhen lassen. Am Dienstag sollen die Gespräche dann weitergehen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandler-Kreisen./dna/DP/he

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Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
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