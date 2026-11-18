Off The Hook YS hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Off The Hook YS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 24,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at