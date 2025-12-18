|
18.12.2025 06:31:28
Off The Hook YS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Off The Hook YS präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.
Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Off The Hook YS hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 25,9 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 25,9 Millionen USD erzielt hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
