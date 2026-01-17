Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
17.01.2026 06:00:18
Off the Scales — the impact of weight-loss jabs, from our bodies to the pharma sector
Focusing on Novo Nordisk, Aimee Donnellan’s book ranges across R&D, patents, medical effects and the stigma attached to obesityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!