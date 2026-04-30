30.04.2026 16:47:00

Offenbar doch Einigung auf Spritpreisbremse in abgespeckter Form

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Verhandlungen ---------------------------------------------------------------------

Nach beinahe gescheiterten Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse, gibt es wenige Stunden vor Auslaufen der Maßnahme nun offenbar doch noch eine Einigung auf eine Spritpreisbremse in reduzierter Form. Das teilten die NEOS, das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium sowie das SPÖ-geführte Finanzministerium jeweils in Aussendungen am Donnerstagnachmittag mit.

Konkret soll nun, wie bereits kolportiert, bei der Mineralölsteuer im Mai nur noch um 2 statt bisher 5 Cent pro Liter reduziert werden, weil nicht mehr Potenzial aus den Mehreinnahmen der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe vorhanden ist. Was die Margenbegrenzung angeht, sollen in den ersten beiden Mai-Wochen weiter 5 Cent wegfallen, danach nur noch 2,5 Cent.

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