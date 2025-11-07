Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|
07.11.2025 17:58:16
Offenlegung von Beteiligungen: Auflösung Aktionärsgruppe erhöht Free Float der Emmi AG
|
Emmi Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Luzern, 7. November 2025 – Die Emmi AG wurde von Seiten der ZMP Invest AG darüber informiert, dass sich die Aktionärsgruppe, bestehend aus ZMP Invest AG, Luzern, Zentralschweizer Käsermeister Genossenschaft, Sursee und der MIBA Genossenschaft, Aesch (BL) per 7. November 2025 aufgelöst hat.
Mit der Auflösung der Aktionärsgruppe per 7. November 2025 erhöht sich der bisherige Streubesitz (Free Float) von 41.59 Prozent auf neu 46.65 Prozent und damit die Sichtbarkeit des Unternehmens am Kapitalmarkt.
Downloadmaterial und weitere Informationen
Kontakte
Medien
Investoren und Analysten
Über Emmi
Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe (EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 15 Ländern entwickelt.
Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen in rund 60 Ländern und stellt diese an 72 eigenen Produktionsstandorten in 13 Ländern her. Mit rund 12'000 Mitarbeitenden, von denen rund 75 % ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2024 einen Umsatz von CHF 4.3 Milliarden.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emmi Management AG
|Landenbergstrasse 1
|6005 Luzern
|Schweiz
|E-Mail:
|info@emmi.com
|Internet:
|www.emmi.com
|ISIN:
|CH0012829898
|Valorennummer:
|1282989
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2226344
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226344 07.11.2025 CET/CEST
