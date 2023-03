Offentliggørelse af ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

Vi skal hermed oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen PFA Invest. Prospektet er opdateret med præciseringer for følgende afsnit:

Beskrivelse af bæredygtighedskategorisering samt bæredygtighedsrisici for hver afdeling

Beskrivelse af investeringsforeningens politik for ansvarlige investeringer

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk



