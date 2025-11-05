|
Offerpad Solutions A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Offerpad Solutions A stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Offerpad Solutions A -0,490 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 132,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 208,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
