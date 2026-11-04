Offerpad Solutions A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Offerpad Solutions A lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,16 Prozent auf 78,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at