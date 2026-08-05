Offerpad Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Offerpad Solutions A hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Offerpad Solutions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Offerpad Solutions A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 77,7 Millionen USD im Vergleich zu 160,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at