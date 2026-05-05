Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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05.05.2026 14:17:16
Offerte unter Börsen-Wert: Unicredit verspricht Milliardeneinsparungen bei Coba-Übernahme
Wie viele Commerzbank-Aktionäre auf das Angebot der Unicredit eingehen, werden die kommenden Wochen zeigen. Die italienische Bank rechnet schon einmal vor, dass sich mit einer Fusion Milliarden einsparen ließen. Selbst die bloße Zusammenarbeit der beiden Banken könne äußerst lukrativ werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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