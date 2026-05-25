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25.05.2026 06:31:29
Office Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Office Properties hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 109,1 Millionen USD gegenüber 113,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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