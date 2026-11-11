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11.11.2026 06:31:29
Office Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Office Properties lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Office Properties ein Ergebnis je Aktie von -0,900 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,62 Prozent auf 114,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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