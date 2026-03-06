Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
06.03.2026 12:30:38
OFFIZIELLE KORREKTUR/Lufthansa: Linienflug nach Riad abgebrochen
(Es handelte sich um einen Linienflug, nicht um einen Evakuierungsflug. Lufthansa hat die Angaben korrigiert)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat einen Linienflug von München in die saudi-arabische Hauptstadt Riad aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor." Laut Lufthansa war der saudische Flughafen zum Zeitpunkt des Anflugs gesperrt.
Der voll gebuchte Rückflug aus Saudi-Arabien kann laut Lufthansa dennoch verspätet stattfinden. Die wenigen Passagiere des Hinflugs seien in Kairo ausgestiegen und dann umgebucht worden. Der Airbus A350-900 sollte noch am Abend am wieder geöffneten Flughafen in Riad landen, um den Rückflug zu absolvieren. Dieser wird am Samstagmorgen um 07.00 Uhr in München erwartet.
Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen, sagte Spohr. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region./ceb/DP/nas
