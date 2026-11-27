(Im 1. Abssatz, 3. Satz, wurde korrigiert: Mit Ja votierten in namentlicher Abstimmung 316 rpt 316 Abgeordnete... Der Bundestag hat die im Plenum bekannt gegebene Zahl von 317 Ja-Stimmen korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat nach monatelangem Ringen den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ins Ziel gebracht. Der Bundestag beschloss den Etat 2027 mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro, nachdem zuletzt vor allem aus Reihen der Union noch Unzufriedenheit deutlich geworden war. Mit Ja votierten in namentlicher Abstimmung 316 Abgeordnete, mit Nein 260 - darunter zwei der CDU. Es gab keine Enthaltungen. Finanzminister Lars Klingbeil wies schon auf den herausfordernden nächsten Haushalt für 2028 hin.

Der SPD-Chef verteidigte hohe neue Milliardenschulden, die aber vor allem für Verteidigung und Investitionen etwa in die Bahn und Kitas eingesetzt würden. Jetzt müsse ein Wachstum entstehen, das sich selbst trage. "Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden." Von der Opposition kam Kritik. Linke-Chefin Ines Schwerdtner sagte, die Regierung rede ständig von Ernstfall und Krieg. "Für Millionen in diesem Land ist der Ernstfall jeden Monat, wenn das Geld knapp wird. Aber diese Ernstfälle interessieren Sie nicht."

Zwischen den Koalitionspartnern hatte es ein ungewöhnlich langes Gezerre um den Etat gegeben, da die Union nach den üblichen letzten Festlegungen des Haushaltsausschusses noch auf eine Stromsteuersenkung für alle im neuen Jahr bestand. Kanzler Friedrich Merz (CDU) räumte ein, dass der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts "sicher keinen Schönheitspreis" verdient habe.

Der eigentliche Bundeshaushalt

Aus dem Kernhaushalt kann der Bund 556 Milliarden Euro ausgeben. Dazu kommen Mittel aus Sondertöpfen. Insgesamt hat der Bund so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor in einem Jahr - und 123 Milliarden davon werden über Schulden finanziert. Mehr als ein Drittel der Ausgaben fließt in den Arbeits- und Sozialetat. Ein Schwerpunkt ist auch die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen, ein Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Die von Russland angegriffene Ukraine wird mit 12 Milliarden Euro unterstützt.

Von der Regierung ursprünglich geplante Kürzungen beim Wohngeld und anderen Sozialleistungen im Etat hatten die Koalitionsfraktionen einkassiert.

Die Sondertöpfe

Neben dem Haushalt gibt es zwei Sondertöpfe, die mit Krediten gefüllt werden: Für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz werden Schulden von 57,8 Milliarden Euro aufgenommen, für Investitionen in die Bundeswehr noch einmal 29,6 Milliarden. Damit werden etwa Kitas und Sportstätten saniert, Brücken und Tunnel instand gesetzt und Ausstattung für die Bundeswehr gekauft.

Die Steuern

Zu Beginn der Haushaltsaufstellung hatte Klingbeil eine Lücke von 34 Milliarden Euro in seiner Planung. Um die zu stopfen, hatten Union und SPD auch einige Steuererhöhungen vereinbart, die nun per Begleitgesetz besiegelt wurden:

- Alkoholsteuer: Die Steuersätze auf Spirituosen wie Rum, Wodka oder Korn sollen um je 20 Prozent steigen. Eine Steuererhöhung für Schaumweine wie Sekt wurde verworfen. Für Wein und Bier gilt die Alkoholsteuer ohnehin nicht.

- Alkopopsteuer: Die Steuer auf fertige Mischgetränke zum Beispiel aus Rum oder Wodka mit Limonade wird ausgeweitet: Bisher galt sie nur für Getränke bis 10 Volumenprozent Alkohol, künftig bis 15 Volumenprozent. Gleichzeitig wird der Steuersatz etwas gesenkt. Die Ernährungsindustrie rechnet trotzdem damit, dass die Getränke pro Dose um etwa einen Euro teurer werden dürften.

- Zuckersteuer: Die heiß umkämpfte Steuer auf Zuckergetränke kommt erst Anfang 2028. Besteuert werden Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm pro 100 Milliliter. Das betrifft Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Keine Extrasteuer gibt es für Getränke mit Alkohol, alkoholfreie Biere, reine Frucht- und Gemüsesäfte oder ungesüßte Schorlen und auch für Zero-Getränke mit Süßungsmitteln.

Vorgesehen sind drei Stufen: Bei einem Zuckergehalt zwischen 5 und 7 Gramm pro 100 Milliliter sollen je Liter 25 Cent anfallen, bei 7 bis 9 Gramm Zucker sind es 30 Cent, bei mehr als 9 Gramm Zucker 35 Cent. Wie viel teurer Getränke werden, wird auch davon abhängen, ob Hersteller ihre Rezepte anpassen.

Die offenen Zukunftsfragen

Im Begleitgesetz steckt auch das zuletzt größte Streitthema in Sachen Haushalt, die Senkung der Stromsteuer auf das in der EU zulässige Minimum. Im Koalitionsvertrag ist sie für alle angekündigt, umgesetzt wurde das aber bisher nur für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft.

Der Kanzler persönlich pochte auf die Senkung auch für alle Verbraucher und Unternehmen und drückte dies in einer Nachspielzeit der Etatberatungen durch. Das kostet fünf Milliarden Euro - und ist nun erst einmal nur für 2027 finanziert.

Klingbeil ließ durchblicken, dass nach viel Frust über das diesmalige Verfahren Lehren für den Haushalt 2028 gezogen werden müssten, der überhaupt noch herausfordernder werde. "Wir werden nicht drumherum kommen, den Menschen auch etwas zuzumuten." Für ihn sei aber wichtig, dass bei allen Schritten die Gerechtigkeit gewahrt bleibe. Die SPD-Fraktion schlug schon einen Abbau von Subventionen im Umfang von zehn Milliarden Euro vor.

Breite Entlastungen sollen zum neuen Jahr auch noch mit einer Reform der Einkommensteuer kommen. Beschlossen ist sie wegen Streitigkeiten zwischen Union und SPD aber bisher nicht. Klingbeil appellierte an die Koalition, sie jetzt nicht zu einem Spielball zu machen, sondern schnell auf den Weg zu bringen./tam/DP/mis