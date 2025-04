Offizielle Markteinführung von XPENG in Polen – eine Revolution im Bereich der Elektroautos

XPENG ist jetzt offiziell auf dem polnischen Automarkt vertreten.

Der chinesische Marktführer für intelligente Elektrofahrzeuge hat drei Modelle vorgestellt: das intelligente SUV-Flaggschiff Xpeng G9, das ultraintelligente SUV-Coupé XPENG G6 und den stilvollen XPENG P7.

Inchcape, weltweit führend im Automobilvertrieb, ist für den Import und Vertrieb von XPENG-Fahrzeugen in Polen verantwortlich.



WARSCHAU, Polen, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, ein führendes chinesisches Hightech- und Automobilunternehmen, ist mit einer spannenden Auftaktveranstaltung im legendären MOXO-Club in Warschau offiziell in den polnischen Markt eingetreten. Vor mehreren hundert prominenten Persönlichkeiten aus der Automobil-, Geschäfts- und Medienbranche stellte XPENG drei seiner hochmodernen Elektrofahrzeuge vor: das SUV-Flaggschiff XPENG G9, das ultraintelligente SUV-Coupé XPENG G6 und die schnittige Limousine XPENG P7 – jedes Modell hat die renommierte 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP erhalten. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Enthüllung des futuristischen eVTOL XPENG X2, der ein neues Kapitel in der KI-gesteuerten Mobilität aufschlägt, das von intelligenten Elektrofahrzeugen bis hin zu fliegenden Autos reicht.

XPENG ist einer der weltweit führenden Hersteller von KI-definierten intelligenten Elektrofahrzeugen und treibt autonome Fahrtechnologien, bordeigene Betriebssysteme und innovative Antriebslösungen voran. Das Unternehmen expandiert weiterhin schnell auf den globalen Märkten, und Polen ist zu einem wichtigen Bestandteil seiner europäischen Expansionsstrategie geworden.

"Wir sind stolz darauf, XPENG auf den polnischen Markt zu bringen. Unsere Fahrzeuge setzen neue Maßstäbe für Elektromobilität , indem sie Innovation, Leistung und fortschrittliche Technologie vereinen. Wir glauben, dass polnische Kunden unsere Vision von der Zukunft des Transports zu schätzen wissen werden", so Deniz Mei, General Manager des New Market Development Department bei XPENG.

Deniz Mei, General Manager des New Market Development Department bei XPENG

Der exklusive Vertriebspartner von XPENG in Polen ist Inchcape. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der polnischen Automobilbranche wird Inchcape einen umfassenden Kundenservice bieten und die Verfügbarkeit von XPENG-Fahrzeugen im ganzen Land sicherstellen.

"Die Markteinführung von XPENG in Polen ist ein bedeutender Schritt für den Markt der E-Mobilität. Wir freuen uns, dass Inchcape Polen Teil dieser Reise sein und seinen Kunden die fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge anbieten kann", betonte Witold Wcislo, Managing Director von Inchcape Polen. "Wir beabsichtigen, das Segment der Elektrofahrzeuge auszubauen, und die bewusste Entscheidung für die am schnellsten wachsende Marke in diesem Bereich – XPENG – wird uns dabei sicherlich helfen", fügte er hinzu.

Witold Wcislo, Managing Director von Inchcape Polen

Ein neuer Standard für Elektromobilität

Der erste Ausstellungsraum in Warschau wurde bereits eröffnet, und ab April 2025 werden an den übrigen Standorten XPENG-Fahrzeuge verfügbar sein. XPENG-Fahrzeuge zeichnen sich durch ihre fortschrittliche Technologie, ihre außergewöhnliche Handwerkskunst und ihre hervorragende Leistung aus und erfüllen ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen. Weitere Höhepunkte sind:

Technologische Innovation: SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) von XPENG ist ein fortschrittliches Framework für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, das die Fertigungseffizienz erhöht, die Kosten für Softwareanpassungen senkt und die Ladekapazität durch die 800-V-Schnellladetechnologie mit 120 km zusätzlicher Reichweite in nur 5 Minuten Ladezeit maximiert.

Die CIB-Technologie (Cell-Integrated-Body) von XPENG integriert die Batterie direkt in die Karosseriestruktur des Fahrzeugs, wodurch die Steifigkeit des Fahrgestells verbessert, der Innenraum optimiert und das Gesamtgewicht des Fahrzeugs reduziert wird.

Hohe Qualität: Innen sind die Fahrzeuge von XPENG mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Das intelligente System basiert auf leistungsstarken NVIDIA Orin X-Prozessoren.

Sorgenfreies elektrisches Fahren ist der Kundenwunsch schlechthin. Die XPENG-Modelle verfügen über eine 7-Jahres-Garantie, kostenlose Over-the-Air-Updates (OTA) und eine hohe elektrische Reichweite: Der XPENG P7 hat eine Reichweite von 576 km, der XPENG G9 schafft bis zu 570 km mit einer einzigen Ladung und der G6 hat eine Reichweite von bis zu 570 km (alle im WLTP-Zyklus).

Das Modell XPENG P7 AWD verfügt über eine Leistung von 473 PS und beschleunigt in nur 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Modell XPENG G9 Performance AWD wartet mit einer Leistung von 551 PS auf und erreicht 100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Das XPENG G6 SUV-Coupé leistet maximal 476 PS und beschleunigt in 4,0 Sekunden auf 100 km/h.



XPENG G9 – das intelligente SUV-Flaggschiff

Der XPENG G9 ist das ultraintelligente SUV-Flaggschiff, das Luxus, modernste Technologie und beeindruckende Leistung vereint. Die kühne Silhouette, die aerodynamischen Details und der geräumige Innenraum mit bequemen Sitzen, einem 2150-W-Dynaudio-System mit 22 High-Fidelity-Lautsprechern, die ein beeindruckendes 5D-Surround-Sound-Erlebnis bieten, und ein Panoramadach sorgen für ein erstklassiges Fahrerlebnis. Mit einer 800-V-Architektur und ultraschneller Aufladung kann das Fahrzeug in nur 5 Minuten 200 km Reichweite zurückgewinnen und in weniger als 20 Minuten bis zu 80 % aufladen. Mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 570 km und 551 PS beschleunigt der G9 in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das intelligente System XPILOT 4.0 gewährleistet eine fortschrittliche Fahrerunterstützung. Je nach Konfiguration beginnt der Preis bei 252.900 PLN.

XPENG G6 – das ultraintelligente Coupé-SUV

Der XPENG G6 ist ein modernes, intelligentes Coupé-SUV, das sportliche Eleganz mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Sein kühnes Design zeichnet sich durch 20-Zoll-Räder und ein Panoramadach aus. Mit einer Ladeleistung von 280 kW kann die Batterie in weniger als 20 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden und bietet eine Reichweite von bis zu 570 km nach WLTP. Die Allradversion leistet 476 PS und beschleunigt in 4 Sekunden auf 100 km/h. Ein geräumiger, hochwertiger Innenraum mit Xmart OS, einer Wärmepumpe , V2L-Funktion und einem 960-W-Soundsystem erhöht den Alltagskomfort. Je nach Konfiguration beginnt der Preis bei 203.900 PLN.

XPENG P7 – eine sportliche, stilvolle Elektro-Limousine

Der XPENG P7 ist eine elegante und stilvolle elektrische Limousine, die futuristisches Design mit aerodynamischer Effizienz verbindet. Seine fließende Silhouette, die versteckten Türgriffe und die durchgehenden LED-Leuchten verleihen ihm ein modernes, dynamisches Aussehen. Die AWD-Performance-Version liefert 473 PS und beschleunigt in 4,1 Sekunden auf 100 km/h, während die RWD-Version 276 PS und eine WLTP-Reichweite von bis zu 576 km bietet. Der Innenraum beeindruckt durch Luxus und Technologie, darunter das Xmart OS-System, 10,25-Zoll- und 14,96-Zoll-Displays und XPILOT 3.0 für autonomes Fahren. Bei einer Aufladung mit 400 V kann die Batterie in etwa 29 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden. Je nach Konfiguration beginnt der Preis bei 216.900 PLN.

Alle Modelle sind durch das NaszEauto-Subventionsprogramm, eine siebenjährige Garantie und ein umfassendes Servicepaket abgedeckt.

XPENG X2 eVTOL Flugauto – die Zukunft der Luftmobilität

Bei der XPENG-Auftaktveranstaltung in Polen wurde auch der XPENG X2 erstmals im Land vorgestellt. Dieses vollelektrische eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) ist der Vorgänger des XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier, der vor einigen Monaten auf der CES in Las Vegas vorgestellt wurde. Dieses fliegende Auto macht den privaten Flugverkehr durch die Vereinfachung der Betriebsabläufe und die Verbesserung des Benutzererlebnisses zugänglich. Mit bereits über 3.000 Aufträgen mit fester Bestellung ist diese bahnbrechende Innovation, der Land Craft Carrier, auf dem besten Weg, das erste in Serie produzierte modulare fliegende Auto der Welt zu werden. Die Auslieferung ist für 2026 geplant.

Über XPENG

XPENG wurde 2014 gegründet und ist ein führendes KI-zentriertes Mobilitätsunternehmen aus China, das intelligente E-Fahrzeuge konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet und damit eine wachsende Zahl von technikbegeisterten Verbrauchern anspricht. Angesichts des rasanten Fortschritts der KI-Technologie hat XPENG die Vision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-Mobilität zu werden und die Smart-EV-Revolution durch Spitzentechnologie voranzutreiben, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Zur Verbesserung des Kundenerlebnisses entwickelt XPENG seine komplette ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Technologie, das intelligente fahrzeuginterne Betriebssystem sowie zentrale Fahrzeugsysteme wie den Antriebsstrang und die elektrische/elektronische Architektur (EEA) selbst. XPENG hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und unterhält außerdem wichtige Niederlassungen in Peking, Shanghai, Silicon Valley und Amsterdam. Die Herstellung der intelligenten E-Fahrzeuge erfolgt hauptsächlich in den Werken in Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong.

XPENG ist an der New Yorker Börse (NYSE: XPEV) und der Hongkonger Börse (HKEX: 9868) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/ .

Ansprechpartner:

Für Medienanfragen:

Pressestelle von XPENG

E-Mail: pr@xiaopeng.com



Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9168d9f7-bf8d-4904-8714-d99854e57a8c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f991a99c-ec48-4c89-8984-95872fc17652

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77598024-1675-4bf3-9b59-1cbb0e0de8b7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9bc6169d-b978-49e6-8b04-67fa4a56cb26

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d600de0-5738-4911-b835-a83b6ec6a004

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c76aa468-71e1-4b40-bbb8-48cdc550c989

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78089607-773b-4e15-b6ba-23368e3357ef

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b01a979d-8092-43df-b847-0143a1657bd3