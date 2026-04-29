UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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29.04.2026 17:08:24
Offizielles Angebot Anfang Mai: Unicredit will Commerzbank "nicht zerstören"
Seit Monaten versucht die Unicredit, die Mehrheit an der Commerzbank zu übernehmen. Doch das deutsche Geldhaus sträubt sich. Der Chef des italienischen Unternehmens will nun aber in der kommende Woche ein offizielles Angebot vorlegen - verbunden mit einer Frist.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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