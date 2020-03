Offshore-Branche sieht Milliarden-Einsparpotenzial beim EEG

BERLIN (Dow Jones)--Die Offshore-Windbranche hat sich für ein neues Förderregime ausgesprochen, mit dem die Ausbaukosten für Ökostrom in Milliardenhöhe gesenkt werden könnten. Statt der bislang im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgesehenen Marktprämie schlägt der BWO Differenzverträge vor. Diese böten Betreibern Investitionssicherheit und könnten Stromverbraucher entlasten, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO), Stefan Thimm, anlässlich der Branchenkonferenz "Zukunft Offshore" in Berlin.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass sich die Stromentstehungskosten über diesen Rückzahlungsmechanismus um rund 30 Prozent reduzieren ließen. Andere Institute gehen sogar von Einsparungen bis zu 35 Prozent aus. "Das entspricht in etwa einer Summe von 800 Millionen bis 2,8 Milliarden Euro jährlich, um die die Stromkosten entlastet werden könnten", sagte Thimm. Deswegen sei die Frage des Marktdesigns "absolut notwendig". In Europa nutzen laut BWO auch Großbritannien, Italien, Dänemark und Frankreich solche Differenzverträge für den Erneuerbaren-Ausbau.

Der Verbandsgeschäftsführer zeigte sich überzeugt, dass das derzeitige EEG-System "kein fairer Deal für Verbraucher" sei. Denn sie zahlten über ihre Stromrechnung den Ausgleich, den Anlagenbetreiber im Falle niedriger Strompreise erhalten, partizipierten aber nicht an den Überschüssen. Mit Differenzverträgen könne die Finanzierungslücke über die EEG-Umlage weiterhin aufgefüllt werden. "Aber bei steigenden Strompreisen können die Mehrerlöse des Investors auch wieder abgeschöpft und auf das Konto einzahlt werden", erklärte Thimm den Vorschlag, den der BWO in die politischen Gespräche über die EEG-Reform einbringen will.

Auf ihrer Fachkonferenz wiederholen die Offshore-Betreiber auch ihre Forderung, das Ausbauziel bis 2030 von derzeit 15 auf dann 20 Gigawatt anzuheben. Die zuständigen Behörden brauchten jetzt dringend eine Gesetzesvorlage, um mit der Flächenplanung zu beginnen, sagte BWO-Vorstandsvorsitzende Catrin Jung. Die Realisierung solcher Windparks dauere rund zehn Jahre, weshalb sie nicht vor 2028 mit der Fertigstellung rechnet. Mit Blick auf die Wasserstoffstrategie müsse auch eine verbindliche Planung für die Jahre danach beginnen. Der BWO fordert bis zu 35 Gigawatt bis 2035 und zwischen 50 bis 80 Gigawatt im Jahr 2050, wenn Deutschland klimaneutral sein will.

Dafür sei eine Abstimmung Deutschlands mit den Nordsee-Anrainern unerlässlich. Auch die Deutsche Umwelthilfe und die Denkfabrik Agora Energiewende sprachen sich in der vergangenen Woche für eine länderübergreifende Strategie in der Nordsee aus. Die Agora-Studie warnte, bei einer zu engen und unabgestimmten Nutzung von Windkraft auf See könne der Stromertrag der Anlagen im Extremfall um ein Viertel und mehr sinken.

Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Nordsee-Kooperation inne. Am 12. März wollen sich Vertreter von Bund und Ländern im Berliner Kanzleramt treffen, um den Ausbau von Ökostrom und die EEG-Novelle zu beraten.

