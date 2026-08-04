Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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04.08.2026 06:00:16
Offshore firm Mourant sells stake in private equity rush for legal deals
Investor MML buys 27% of Jersey-headquartered law firm that operates in tax havens around the worldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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