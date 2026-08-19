Offshore Oil Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Offshore Oil Engineering hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,39 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 20,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at