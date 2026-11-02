Offshore Oil Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Offshore Oil Engineering lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,08 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at