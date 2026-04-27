Offshore Oil Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Offshore Oil Engineering gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,99 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at